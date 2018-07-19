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Протяженность федеральных дорог в России к 2031 году вырастет на треть
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июля 2018, 11:23
Как сообщается 19 июля в газете «Известия», в нашей стране до 2021 года 9 000 региональных трасс перейдут в федеральную собственность, а еще через 10 лет протяженность федеральных дорог в стране вырастет примерно на треть, или на 17 000 километров.
Ранее решение перевести более 17 000 километров региональных дорог в федеральную собственность приняла правительственная комиссия по транспорту, одобрив соответствующее предложение Минтранса. Таким образом, к 2031 году протяженность федеральных трасс вырастет более чем на треть — в настоящие время она составляет чуть больше 50 000 километров.
В агентстве добавили, что перешедшие под управление Росавтодора трассы «будут доведены до необходимого транспортно-эксплуатационного состояния» .
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