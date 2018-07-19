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Операцию «Безопасная карусель‑2018» в четверг проведут в 17 муниципалитетах Подмосковья
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июля 2018, 11:27
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в Подмосковье началась профилактическая операция «Безопасная карусель – 2018», в ходе которой будут проверять механизированную аттракционную технику, 19 июля операция охватит семнадцать муниципальных районов и городских округов региона.
Андрей Разин сообщил, что проверку проведут в целях профилактики нарушений требований и норм безопасной эксплуатации аттракционов в Подмосковье.
Каждый житель Подмосковья может проинформировать о любых нарушениях при сомнении в исправности, легальности и местонахождении аттракциона, для этого необходимо обратиться в управление Гостехнадзора Минсельхозпрода Московской области.
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