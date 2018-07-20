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Более 140 безбилетных нигерийцев вылетели на родину спецбортом из Москвы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Июля 2018, 10:43
Как рассказал РИАМО правозащитник, лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников, свыше ста сорока граждан Нигерии, которые остались без билета домой из-за мошеннических действий, минувшей ночью вылетели из Москвы на родину спецбортом из аэропорта «Домодедово».
Правозащитник не исключает, что в нашей стране еще могли остаться граждане Нигерии, которые по каким-либо причинам не смогли обратиться в посольство своей страны.
Нигерийцы воспользовались чемпионатом мира по футболу-2018 для того, чтобы приехать в нашей страну. На родине им обещали, что они найдут в РФ работу и что их возьмут в сборную России по футболу. Также им продали Fan ID за 300 долларов, хотя он выдается бесплатно.
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