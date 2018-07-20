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Триста человек прошли лучевую терапию в онкоцентре Балашихи с момента его открытия
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Общество — 20 Июля 2018, 10:51
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области в онкорадиологическом центре в подмосковной Балашихе уже триста пациентов получили лучевую терапию с апреля 2018 года, центр оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием и соответствуют международным требованиям к радионуклидной диагностике и лучевой терапии.
Как рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, центр оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием и соответствуют международным требованиям к радионуклидной диагностике и лучевой терапии.
Марков также сообщил, что для выявления онкологии важно регулярно проходить диспансеризацию. Только за 6 месяцев в ходе диспансеризации жителей в Московской области выявили порядка 1600 случаев злокачественных онкологических заболеваний.
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