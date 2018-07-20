Средний возраст автобусов «Мострансавто» составил 3,8 года

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Июля 2018, 10:53
Как информируется в сообщении пресс-службы ведомства, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова на встрече с трудовыми коллективами в доме правительства региона отметила высокие темпы развития ГУП Московской области «Мострансавто», а также внедрение и использование на предприятии современных технологических решений.
Генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов на встрече рассказал о том, что высокая доля выполнения рейсов и сокращение числа ДТП в первом полугодии во многом обусловлены улучшением условий труда водителей.
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