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Кандидат в губернаторы Подмосковья Константин Черемисов встретился с жителями Селятина
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Июля 2018, 22:49
Как информируется в сообщении пресс-службы Московского областного отделения КПРФ, кандидат в губернаторы Подмосковья от КПРФ Константин Черемисов провел встречу с жителями в Селятине Наро-Фоминского городского округа, также встречу посетили жители Апрелевки, Калининца и Наро-Фоминска.
Кандидат на встрече изложил свою предвыборную программу и позицию партии по различным вопросам. Черемисов также выслушал и обсудил поступившие от жителей предложения. Прозвучали, в частности, пожелания инициировать программы в поддержку молодых семей и обеспечения молодежи работой, программу по развитию ТОСов.
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