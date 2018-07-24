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В Подмосковье для детских садов выделили 53 участка в 19 муниципалитетах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июля 2018, 15:38
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области, власти Подмосковья в 2018 году согласовали предоставление пятьдесят три участков земли для детских садов, их общая площадь в 19 муниципалитетах составляет 32 гектара.
Так, получили землю дошкольные образовательные учреждения в городских округах Богородский, Орехово-Зуево, Лосино-Петровский, Балашиха, Королев, Красногорск, Электросталь, Наро-Фоминский,Реутов, Луховицы, Подольск, Люберцы, Чехов, Рузский, Коломенский, а также в Волоколамском, Щелковском, Солнечногорском и Одинцовском районах.
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