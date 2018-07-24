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Госжилинспекция Подмосковья заставила УК починить кровлю дома в Апрелевке
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Общество — 24 Июля 2018, 15:40
Как информируется в сообщении пресс-службы надзорного ведомства, госжилинспекция Московской области заставила УК «ЖКХ Апрелевка» из Наро-Фоминского городского округа исполнить предписание и привести в нормативное состояние кровлю дома №3, корпус 1, по улице Ленина в Апрелевке .
При проверке обращения жителя дома инспекторы обнаружили просадки и разрывы кровельного покрытия, расслоения между его полотнищами, вздутие и растрескивание покровного и защитного слоев. Провести ремонт и устранить причину протечек предписали в течение месяца, и УК в этот срок уложилась. Но ее главному инженеру пришлось понести персональное административное наказание. За несоблюдение требований энергетической эффективности он оштрафован на 5 000 рублей.
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