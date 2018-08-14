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Сотрудники ГИБДД Люберец с 20 августа будут выявлять детей, нарушающих ПДД
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Общество — 14 Августа 2018, 12:40
Как информируется в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России, госавтоинспекция подмосковных Люберец с 20 августа начнет выявлять детей, которые нарушают правила дорожного движения (ПДД).
В рамках информационно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!» будут проходить данные рейды, которое проведут с 20 августа по 16 сентября. Его главной целью является снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.
Проведут беседы, игры, викторины с детьми в образовательных организациях с целью предотвращения правонарушений ПДД и ДТП сотрудники Госавтоинспекции. Также они будут участвовать в педагогических советах и родительских собраниях с рассмотрением проблемных вопросов детской дорожной безопасности.
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