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В Дзержинском до начала сентября 20 педагогов получат комнаты для временного проживания
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Общество — 15 Августа 2018, 15:25
Как информируется в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета , в городском округе Дзержинский до начала сентября двадцати педагогам предоставят комнаты для временного проживания.
Глава муниципалитета Виталий Панаморенко сообщил, что частичную компенсацию по оплате жилья предоставят из городского бюджета. Он также рассказал о том, что выдача комната – ещё один путь решения кадровых вопросов в социальных учреждениях.
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