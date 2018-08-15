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Депутат совета депутатов Домодедова провел личный прием граждан
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Общество — 15 Августа 2018, 15:32
Как инфоримируется в группе «Единая Россия Домодедово» в соцсети «ВКонтакте», депутат совета депутатов, член фракции партии «Единая Россия» Ализаман Рагимов провел личный прием населения, к депутату поступило 4 обращения.
Один из жителей Домодедова интересовался вопросом переселения из ветхого жилья. 2 обращения касались содействия в улучшении жилищных условий. Рагимов дал разъяснения по всем вопросам. Также к депутату пришла старшая по дому, занимающаяся решением жилищно-коммунальных проблем жильцов многоквартирного дома. Она пожаловалась на неприятный запах в подвале.
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