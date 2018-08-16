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Воробьев проверил готовность школы имени Подольских курсантов в Подольске к учебному году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Августа 2018, 15:34
16 августа корреспондент РИАМО сообщает о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность к новому учебному году средней общеобразовательной школы №18 имени Подольских курсантов в городском округе Подольск.
Он также сообщил, что капитальный ремонт в школе проведут в 2019 году.
В ходе посещения глава Подмосковья пообщался с директором школы Еленой Корастылевой и с учениками. В то время как происходил осмотр школы губернатор посетил Музей боевой славы, где директор школы и ученики рассказали об истории музея и подвиге подольских курсантов.
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