16августа 2018
четверг
|
Трое учителей Домодедова стали участниками губернаторской программы «Социальная ипотека»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 16 Августа 2018, 15:36
Как информируется на сайте администрации городского округа, 3 педагога из школ подмосковного Домодедова стали участниками губернаторской программы на получение жилищной субсидии «Социальная ипотека».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил свидетельства на получение жилищной субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека» двадцати восьми подмосковным учителям, среди которых есть и учителя из Домодедова.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
вечером +17 +19 ночью +13 +15
Котировки
Партнеры