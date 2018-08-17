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В Люберцах добавили площадку для проведения молитвы на Курбан‑байрам
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Общество — 17 Августа 2018, 14:32
Как рассказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий, мусульмане смогут совершить молитву на Курбан-байрам на 2-х площадках в поселении Малаховка Люберец 21 августа.
Ранее сообщалось, что молитву можно совершить только в Малаховском парке.
Ружицкий рассказа о том, что с 5:00 до 8:00 молитву в Малаховском парке проведет председатель религиозной организации мусульман в городском округе «Свет» имам Рамиль Рахманкулов. Он находится по адресу: Малаховка, Театральный проезд, дом №1.
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