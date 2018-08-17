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4 незаконные свалки ликвидировали в Воскресенском районе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Августа 2018, 14:34
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области, в Воскресенском районе Подмосковья ликвидированы 4 незаконные свалки, общий объём вывезённых отходов составил двадцать пять кубометров.
Продолжается ликвидация незаконных свалок и навалов мусора в регионе в рамках проекта «Чистое Подмосковье».
Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган рассказал, общий объём вывезённых строительных и коммунальных отходов превысил 25 кубометров, почва приведена в порядок.
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