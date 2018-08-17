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Полиция выявила факт недолива топлива на ряде АЗС в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Августа 2018, 14:38
Как информируется на сайте МВД РФ, сотрудники полиции выявили факты недолива топлива при заправке транспортных средств на автозаправочных станциях, которые расположены на территории Московского региона.
Сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в ходе оперативных мероприятий проверили 589 автозаправочных станций Москвы и Подмосковья и провели проверочные закупки моторного топлива. Для проведения замеров нефтепродуктов привлекалась мобильная лаборатория, которая оснащена специализированным измерительным оборудованием.
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