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Скверы Серпухова благоустроят и объединят в тематический пешеходный маршрут
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Общество — 17 Августа 2018, 14:42
Как сказано в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, скверы Серпухова благоустроят и объединят в единую пешеходную зону до конца текущего года, каждый из скверов будет посвящён одному из видов ремесел, которыми славился город.
Основными критериями в работе над проектами пешеходных пространств были актуальность территорий в любое время года, а также учёт интересов не только туристов, однако и жителей города. При разработке проектов благоустройства скверы объединили в единое тематическое пространство, своеобразный музей истории под открытым небом. Каждый сквер будет посвящён какому-то ремеслу, направлению деятельности.
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