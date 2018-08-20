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В Подмосковье устранили более 930 нарушений чистоты и порядка за неделю
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Августа 2018, 20:12
Как рассказала в понедельник начальник ведомства Татьяна Витушева, благодаря деятельности инспекторов Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области за прошедшую неделю в Подмосковье устранили более 930 нарушений чистоты и порядка.
В рамках еженедельного надзора за содержанием автодорог и дорожной инфраструктуры оперативно устранили сорок девять нарушений. Также ликвидировали триста шестьдесят три нарушения правил парковки автотранспортных средств во дворах многоквартирных домов.
Витушева также добавила, что за этот период Госадмтехнадзор решил вопросы по 920 обращениям граждан, и напомнила о требовании губернатора Московской области Андрея Воробьева соблюдать областное законодательство в сфере благоустройства, чистоты и порядка на всей территории региона.
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