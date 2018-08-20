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Фотограф из Подольска планирует создать интернет‑площадку для творческих людей
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Общество — 20 Августа 2018, 20:14
Как рассказал «РИАМО в Подольске» сам фотомастер, фотограф из Подольска Дмитрий Ильин планирует создать интернет-площадку для представителей уличной арт-культуры.
Подольский фотограф Дмитрий Ильин в 2018 году стал одним из финалистов всероссийского фотоконкурса «Молодые фотографы России – 2018» и получил специальный диплом жюри за одиночные работы. Основная тема его съёмки – люди в городском пространстве. Конкурс проводился весной, его финалом стала фотовыставка.
Ильин добавил, что хочет помочь действительно талантливым и интересным малоизвестным авторам заявить о себе.
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