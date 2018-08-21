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Мусульмане Королева в зале стадиона ФОКа совершили намаз в честь Курбан‑байрама
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Общество — 21 Августа 2018, 10:34
Как рассказывает корреспондент «РИАМО в Королеве», в подмосковном Королеве мусульмане совершили намаз в честь праздника Курбан-байрам, торжественное богослужение прошло утром 21 августа во вторник в зале стадиона школы олимпийского резерва.
Торжественное богослужение прошло в городе ранним утром 21 августа во вторник в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса при спортшколе олимпийского резерва «Королев». Верующих поздравила с праздником замруководителя администрации города Жанна Прокофьева.
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