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Москвичей просят быть осторожными на дорогах во время ливней и грозы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Августа 2018, 10:35
Как информируется в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД), жителям столицы напомнили о необходимости соблюдать осторожность на дорогах во время непогоды.
В сообщении сказано, и- «Сегодня и завтра ожидаются сильный дождь и ветер с порывами 13-18 метров в секунду. Будьте осторожны на дороге и не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов».
Ранее синоптики говорили о приближении к столице атмосферного фронта. В связи с этим в столице и Подмосковье 21 августа ожидаются кратковременные дожди, которые сопровождаются грозами и сильным ветром.
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