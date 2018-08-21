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Магазины в Московском регионе проверят на продажу алкоголя несовершеннолетним 1 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Августа 2018, 10:40
Как проинформировал РИАМО во вторник руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, активисты проекта «Трезвая Россия» проверят магазины в Москве и Подмосковье на предмет продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в День знаний.
Хамзаев сообщил, - «Планируется проверять магазины (на продажу алкоголя несовершеннолетним - ред.). Для нас это, скажем так, классическое действие, которое мы проводим 1 сентября не только в Москве, однако и в других регионах. Суть и важность данной акции заключается в том, чтобы у продавцов было четкое восприятие, что всем, кто моложе 18 лет, алкоголь продавать нельзя».
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