22августа 2018
среда
|
Около 200 бахчевых развалов работают в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Августа 2018, 12:20
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и у слуг Московской области, в Подмосковье бахчевые культуры можно купить на порядка двухсот развалах, а также на рынках и в магазинах, бахчевые развалы работают в тридцати муниципалитетах.
По словам министра потребительского рынка и услуг московской области Владимира Посаженникова, в Подмосковье 116 рынков предложили бахчевые к реализации, проходят многочисленные ярмарки, а также сетевые и локальные магазины – 18867 торговых объектов, где тоже можно приобрести дыни и арбузы.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +17 +19
вечером +14 +16 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры