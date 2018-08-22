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Дорожники отремонтировали почти 200 ям на улицах Королева за минувшую неделю

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Общество — 22 Августа 2018, 12:22

Как сообщается в аккаунте МБУ «Автобытдор» в Instagram, сотрудники предприятия «Автобытдор» во время дорожных работ на прошедшей неделе устранили около двухсот ям на дорогах подмосковного Королева .

Кроме того, за указанный период дорожники Королева установили тридцать дорожных знаков, и нанесли 902 квадратных метра горизонтальной дорожной разметки.

В 2018 году в Королеве отремонтируют девяносто четыре дороги. В центральной части наукограда планируется отремонтировать 48 дорожных участков, в микрорайоне Болшево – четырнадцать , в микрорайоне Текстильщик – 12, и 11 в микрорайоне Юбилейный. Помимо этого, девять дорог будет отремонтировано в Первомайском. Общая площадь запланированного ремонта – свыше 22 000 квадратных метров покрытия.

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