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Органы ЗАГС в Подмосковье приостановят работу на два часа 23 августа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Августа 2018, 10:49
Как сказано в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области, подмосковные органы ЗАГС приостановят свою работу с 10:00 до 12:00 в четверг из-за тестирования информационной системы.
В сообщении информируется, - «В Главное управление ЗАГС Московской области поступило письмо из УФНС России по Московской области о проведении в органах ЗАГС 23 августа 2018 года в период с 10:00 до 12:00 нагрузочного тестирования ФГИС «ЕГР ЗАГС» .
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