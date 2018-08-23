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Бабочки‑адмиралы прилетели в Москву впервые за 10 лет
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Августа 2018, 10:52
Как информируется на официальном сайте мэра столицы, бабочки-адмиралы впервые за десять лет замечены в столицы, столичные энтомологи объясняют возвращение этих бабочек увеличением числа парков и более частой высадкой многолетних растений и разнотравья в городе.
Как уточнил сотрудник пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, бабочка-адмирал довольно распространена в уголках нетронутой природы, однако не в мегаполисах. Раньше увидеть в Москве одну-две таких бабочки за лето считалось удачей. В этом же году их в Москве небывалое количество.
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