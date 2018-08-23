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Уникальную систему контроля ремонта дорог презентуют в Подмосковье в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Августа 2018, 10:54
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в Подмосковье пройдет презентация уникальной системы контроля за ремонтом дорог, которая сама определяет точки на дороге для проверки качества работ.
Систему запустили в 2017 году в тестовом режиме, а с этого года работа в программе стала обязательной для подведомственных и подрядных организаций, которые выполняют ремонт региональных и муниципальных автодорог в Московской области.
Подрядчик обязан подтверждать в системе факт выхода на объект, ежедневно отчитываться в электронном журнале о выполненных объёмах и подтверждать проделанную работу фото- и видеоматериалами.
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