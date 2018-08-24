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В Подмосковье более 20 сертификатов на жилье выдали чернобыльцам и жителям Крайнего Севера
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Августа 2018, 11:25
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, более двадцати чернобыльцев, вынужденных переселенцев и выехавших с Крайнего Севера, которые проживают в Подмосковье, улучшили жилищные условия с поддержкой государства в 2018 году.
Как отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, в 2018 году Минстрой Подмосковья предоставил указанным льготникам сертификаты, которые удостоверяют права на получение социальных выплат на общую сумму 48,6 миллиона рублей за счёт средств федерального бюджета.
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