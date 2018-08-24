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Коллективы Московской областной филармонии выступят на форуме «Армия‑2018» в пятницу
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Общество — 24 Августа 2018, 11:30
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области, оркестр солистов «Русские узоры» и ансамбль баянистов «Русский тембр» Московской областной филармонии в пятницу примут участие в культурной программе международного военно-технического форума «Армия-2018».
Так, в 12:00 состоится выступление государственного академического оркестра солистов «Русские узоры», художественный руководитель и дирижер – почетный работник культуры Москвы Олег Тарасов. Исполнит коллектив концертную программу «Мы в бой идем не для наград», в которую войдут известные марши, музыка из кинофильмов, старинные казачьи песни.
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