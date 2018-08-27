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В 4 муниципалитетах Подмосковья очистили от мусора лес общей площадью 1,8 га
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Общество — 27 Августа 2018, 21:27
Как рассказала в понедельник начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, в 4 муниципальных образованиях Подмосковья в выходные состоялись субботники, в рамках которых лес очищали на общей площади 1,8 гектара.
По её словам, в селе Власово близ озера Белое городского округа Шатура очищено пятнадцать «соток» территории. Порядка двадцати человек собрали и вывезли 6,5 кубометров мусора. В поселке Сергиевский Чернолесского участкового лесничества в городском округе Егорьевск порядок на территории в 36 «соток» наводили пятнадцать жителей, лесников и «внештатников». В результате – вывезено пятнадцать кубометров мусора.
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