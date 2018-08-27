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Почти 2 тыс техусловий на дороги в Подмосковье выдали через портал госуслуг в 2018 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Августа 2018, 21:29
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, с начала 2018 года через портал госуслуг Подмосковья выдано более 1940 технических условий на федеральные, региональные, муниципальные дороги Подмосковья, чаще всего в электронном виде получают технические условия на региональные автодороги.
За 8 месяцев 2018 года на региональные автодороги выдано более одной тысячи четыреста техусловий.
Для присоединения к федеральным трассам нужно предоставить не более восьми документов, срок предоставления услуги – сорок календарных дней.
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