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Подмосковная сборная вошла в топ‑5 лучших команд на спартакиаде пенсионеров РФ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Августа 2018, 21:31
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области, пенсионеры из Подмосковья вошли в 5 лучших команд на спартакиаде пенсионеров России, в личном зачете первые места областные спортсмены заняли в настольном теннисе и легкой атлетике.
5 спартакиада пенсионеров России проходила с 23 по 26 августа 2018 года в Новосибирске, организаторами которой стали министерство спорта РФ и Союз пенсионеров России.
Участники состязались в личном и командном первенстве по 8 дисциплинам: плавание, многоборье ГТО, комбинированная эстафета, настольный теннис, легкоатлетический кросс, шахматы, пулевая стрельба и дартс.
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