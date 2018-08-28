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Контейнеры для сбора отработанных автомобильных шин установили в Сергиевом Посаде
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Августа 2018, 22:00
Как сказано на сайте телеканала «ТВР 24», в подмосковном Сергиевом Посаде установили контейнеры для сбора отработанных автомобильных шин, один появился на Московском шоссе в районе автомастерских, другой – на Новоугличском шоссе напротив рынка «Меркурий».
Была достигнута договоренность об установке специальных контейнеров между районной администрацией и компанией «Ориспром» из подмосковного Дзержинского.
В Сергиевом Посаде появились 2 контейнера под нетребуемые резиновые шины. Они стоят на 2-х площадках: на Московском шоссе около автомастерских и на Новоугличском шоссе напротив рынка «Меркурий». Утилизация бывших в употреблении шин бесплатная.
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