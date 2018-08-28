28августа 2018
вторник
|
В Котельниках наградили активных председателей советов домов микрорайона Ковровый
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 28 Августа 2018, 22:01
Как сообщает корреспондент «РИАМО в Люберцах», 28 августа в микрорайоне Ковровый Котельников прошел праздник в преддверии Дня города, в его рамках наградили активных председателей советов многоквартирных домов.
Он также призвал жителей участвовать в акции «3 котла добра». В рамках мероприятия горожане пишут имена соседей, которые активно помогают городу, и кладут их в чемодан – «котел» с названием «Добрые люди». В чемодан «Добрые дела» попадают проекты, которые выполнены на благо города. А в чемодан «Добрые советы» можно положить свои предложения по улучшению жизни в муниципалитете. Первого сентября наградят победителей в каждой номинации.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +20 +22
ночью +19 +21 утром +21 +23
Котировки
Партнеры