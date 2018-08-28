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Туристический маршрут «Древнее Хотьково» открыли в Сергиево‑Посадском районе
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Общество — 28 Августа 2018, 22:03
По данным на сайте телеканала «ТВР 24», в подмосковном Хотькове в Сергиево-Посадском районе заработал новый туристический маршрут «Древнее Хотьково»,начинающийся с местной железнодорожной станции, открытой в 1862 году.
В дальнейшем у властей города огромное количество планов отметила глава городского поселения Хотьково Рита Тихомирова .
Маршрут «Древнее Хотьково» проходит по улице Станционной. Она идет через старинную слободу Поповка и выходит к Покровскому Хотькову монастырю. Улицу привели в порядок, поставили фонари и лавочки, замостили. Из монастыря дорога ведет в парк Покровский.
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