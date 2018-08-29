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Памятную капсулу в основание строящейся школы заложили в Королеве
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Общество — 29 Августа 2018, 14:41
Как сообщает корреспондент «РИАМО в Королеве», в подмосковном Королеве состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы в основание школы, строительство которой началось 29 августа жилом комплексе «Театральный парк».
Приняли участие в торжественной церемонии закладки капсулы с посланием потомкам в основание школы глава городского округа Александр Ходырев и генеральный директор строительной фирмы «Гранель» Вячеслав Шихов.
Окончание строительства школы запланировано на 2019 год.
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