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Дом культуры «Рассвет» в Балашихе оборудовали пандусом для инвалидов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Августа 2018, 14:43
Как рассказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, дом культуры «Рассвет» в деревне Соболиха в Балашихе оборудовали пандусом для инвалидных колясок.
Как рассказывает директор Дома культуры Ольга Шитикова, в кружках учреждения занимается более семиста человек, большинство из них на бесплатной основе. Есть занятия по вокалу, разным танцевальным направлениям, спортивные секции.
Также поздравил лучших сотрудников ДК Ефимов . Им вручили благодарности главы Балашихи Сергея Юрова.
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