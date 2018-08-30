30августа 2018
четверг
|
ГИБДД Балашихи с 1 по 11 сентября будет проверять водителей автобусов на соблюдение ПДД
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 30 Августа 2018, 11:59
Пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» информирует, что госавтоинспекция подмосковной Балашихи с 1 по 11 сентября будет выявлять водителей автобусов, которые нарушают правила дорожного движения (ПДД).
В сообщении информируется, что с 1 по 11 сентября 2018 года «Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» будет проводить оперативно-профилактическую операцию «Автобус» на территории городских округов Балашиха и Реутов».
Мероприятие направлено на снижение уровня аварийности на пассажирском автотранспорте при надзоре за дорожным движением на маршрутах пассажирских перевозок и пресечение административных правонарушений водителями, должностными и юридическими лицами автотранспортных предприятий.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +24 +26
вечером +18 +20 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры