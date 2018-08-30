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Жители Котельников в день выборов смогут проверить свое здоровье на избирательных участках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Августа 2018, 12:09
Как информируется на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в Instagram, что в день выборов губернатора Московской области на избирательных участках в двух Домах культуры Котельников будут работать медицинский персонал, который проверит уровень сахара в крови и измерит давление жителям.
9 сентября 2018 года пройдут выборы губернатора Московской области, шесть кандидатов будут участвовать в избирательной кампании. А также этого числа в 19 муниципальных образованиях региона пройдут 43 избирательные кампании.
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