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Татьяна Витушева в четверг расскажет в РИАМО о готовности школ Подмосковья к 1 сентября
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Августа 2018, 12:50
В пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО), в четверг, 30.08.2018 года, в 11:00 состоится пресс-конференция начальника Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области – главного административно-технического инспектора Московской области Татьяны Витушевой на тему: «Подмосковная школа как образец чистоты, порядка и благоустройства».
В ходе пресс-конференции будут озвучены результаты работы Госадмтехнадзора, которые направлены на обеспечение порядка и комфорта на территориях, прилегающих к зданиям средних общеобразовательных учреждений Подмосковья.
Пресс-центр РИАМО располагается по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская», «Хорошевская»).
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