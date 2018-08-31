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Аварийную плотину капитально отремонтируют в Зарайске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Августа 2018, 14:59
Как информирует пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области, ООО «Вертикаль» выполнит капитальный ремонт бесхозной плотины на притоке реки Осетрик в деревне Столпово городского округа Зарайск, работы должны завершиться к концу декабря.
Сейчас гидротехническое сооружение находится в аварийном состоянии и при сильных дождях или снеготаянии угрожает подтоплением жилых домов. Ремонт гидротехнического сооружения предотвратит возможный ущерб на сумму 67 000 000 рублей.
Также в рамках контракта предусмотрено восполнение возможного ущерба водным биоресурсам: в водные объекты выпустят почти 350 тысяч особей рыбной молоди стоимостью 1 миллион рублей. Капитальный ремонт плотины планируется завершить к концу декабря 2018 года.
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