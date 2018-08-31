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Полицейские Подольска напомнили детдомовцам о правилах безопасности в общественных местах
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Общество — 31 Августа 2018, 15:05
Пресс-служба УМВД России по городскому округу Подольска сообщает, что в подмосковном Подольске сотрудники полиции рассказали воспитанникам детского дома о своей службе и напомнили им правила безопасного поведения в общественных местах.
Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городскому округу Подольск совместно с членом общественного совета при УМВД Алексеем Лубинским в преддверии празднования Дня образования патрульно-постовой службы в системе МВД навестили воспитанников детского дома, а также показали детям спецсредства и разрешили включить звуковые сигналы в служебной машине.
В конце встречи воспитанники поблагодарили гостей за проведенное мероприятие и пообещали достичь успехов в новом учебном году. Основной целью мероприятия было донести детям истории создания подразделения, информацию о службе в составе УМВД, напомнить основные правила безопасности в общественных местах.
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