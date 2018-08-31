31августа 2018
пятница
|
В Подмосковье возрождают школьную стоматологию
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 31 Августа 2018, 15:11
В пятницу главный врач Московской областной стоматологической поликлиники Марина Сохер сообщила, что в Подмосковье возрастет количество стоматологических кабинетов в школах, сейчас их уже около 40.
Также главврач сообщила, что основная цель школьной стоматологии – это профилактика болезней.
Сохер отметила, что этот процесс только начался и данная программа рассчитана на 10 лет, спустя которые мы ожидаем снижение заболеваемости кариесом, ожидаем получить здоровое поколение в Подмосковье.
31.08.2018 года в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) состоялось открытие детского стоматологического отделения. Его уникальность заключается в том, что маленьких пациентов здесь будут лечить под закисью азота совершенно бесплатно. Данная услуга ранее не была доступна в рамках ОМС из-за высокой стоимости.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +22 +24
вечером +17 +19 ночью +12 +14
Котировки
Партнеры