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Около 200 тыс человек посетят акцию «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Августа 2018, 15:22
Пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области сообщает, что в Подмосковье 22 сентября пройдет ежегодная экологическая акция, на которой все желающие смогут посадить дерево, ожидается, что акцию посетят порядка 200 жителей региона.
Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков отметил, что в рамках предстоящей акции «Наш лес. Посади свое дерево» почти на 1700 участках площадью более 750 гектар посадят порядка 1,5 миллионов деревьев.
Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников добавил, что центральной площадкой в Подмосковье в этом году станет лесной участок в городском округе Люберцы вблизи деревни Островцы Раменского района.
Для желающих поучаствовать в данном мероприятии уже подготовлены саженцы, сеянцы и посадочный инвентарь. Специалисты лесного хозяйства расскажут и покажут, как правильно высаживать деревья. Выбрать свою площадку можно на сайте акции посадисвоедерево.рф.
Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Акцию прошлого года посетили 150 000 человек. В ходе акции посадили 1,7 миллиона деревьев.
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