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В понедельник в столице начнут набор добровольцев для работы у мощей святого Спиридона
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Общество — 3 Сентября 2018, 10:24
С 3 сентября 2018 года в Москве начнут регистрировать добровольцев, которые примут участие и окажут помощь в организации принесения мощей греческого чудотворца Спиридона Тримифунтского.
24 августа десницу святителя Спиридона Тримифунтского привезли с греческого острова Корфу в Краснодар.
В Московской области мощи будут с 7 сентября в Подольске, потом их отправят в село Шкинь в Свято-Духовском храме, а третий день мощи будут в Успенском кафедральном соборе Коломны.
с 22 сентября по 15 октября мощи святителя Спиридона Тримифунтского будут располагаться в храме Христа Спасителя.
Спиридон Тримифунтский — христианский святой, которые почитается в лике святителей как чудотворец. Он родился на острове Кипр в деревне Ассия в 270 году. Сейчас десница святого хранится на греческом острове Корфу.
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