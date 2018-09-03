03сентября 2018
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Занятия в школах Московского региона начнутся в понедельник
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Сентября 2018, 10:29
3 сентября 2018 года начинается учебный год в Подмосковье и Москве. В этот день в столице пройдут и праздничные линейки. Занятия в большинстве школ региона начнутся с понедельника, так как в этом году 1 сентября выпало на субботу.
По просьбе родителей и учеников с начала нового учебного года школы в Подмосковье переходят с шестидневного на пятидневный режим обучения.
В 2018 году 1511 школ в Московской области распахнут свои двери, а за школьные парты сядет более 850 тысяч учеников. В этом году были вложены большие ресурсы для подготовки школ к новому учебному году, что позволило увеличить уровень оплаты труда учителей, построить новые школы, отремонтировать и реконструировать старые, обновить материально-техническую базу учебных заведений.
В текущем учебном году в школах, детских садах и колледжах Москвы будут обучаться 1,46 миллиона воспитанников, школьников и студентов. В школы пойдут свыше 960 тысяч детей, в том числе свыше 105 тысяч первоклассников. В колледжах будут обучаться 75 тысяч студентов.
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