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Спортсмен из Люберец проверил силу гостей церемонии награждения премии «Наше Подмосковье»
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Общество — 4 Сентября 2018, 19:37
Глава горокруга Владимир Ружицкий рассказал, что мастер спорта международного класса по жиму лежа и становой тяге из подмосковных Люберец Евгений Петров провел мастер-класс по армлифтингу на одной из интерактивных зон на церемонии награждения победителей премии «Наше Подмосковье».
Ружицкий отметил, сто площадка фестиваля разделена на семь интерактивных зон, которые соответствуют направлениям премии.
Евгений Петров является чемпионом и рекордсменом по силовым видам спорта, мастером спорта международного класса по жиму лежа и становой тяге. Петров провел мастер-класс по армлифтингу в зоне «Здоровый образ жизни», где и представлены Люберцы.
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