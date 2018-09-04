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Детей в стоматологической поликлинике Подмосковья будут лечить по инновационным методам
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Общество — 4 Сентября 2018, 19:47
Как рассказывает пресс-службы медучреждения, что в новом детском отделении Московской областной стоматологической поликлиники маленьких пациентов будут лечить с использованием современных технологий, кроме того практически все стоматологические процедуры будут проводиться под седацией закисью азота.
31.08.2018 в Московской областной стоматологической поликлинике открылось отделение стоматологии детского возраста и ортодонтии, которое способно каждый день принимать 120 маленьких пациентов.
Основным преимуществом данного отделения станет применение современных технологий лечения и профилактики стоматологических заболеваний у детей. Одним из приоритетных направлений будет междисциплинарный подход в лечении и диспансеризации детей с врожденной патологией зубочелюстной системы.
Все стоматологические процедуры будут выполнятся под седацией закисью азота. Этот метод обезболивания впервые в России внедрен в рамках программы госгарантий в Московской областной стоматологической поликлинике.
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