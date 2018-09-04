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Более 1 тыс незаконных рекламных конструкций демонтировали в Люберцах с начала 2018 года
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Сентября 2018, 20:01
Как сообщает глава муниципалитета Владимир Ружицкий, что с начала года в городском округе Люберцы убрали более 1000 незаконных рекламных и информационных конструкций.
Ружицкий отметил, что на территории округа ведутся работы по демонтажу незаконных рекламных и информационных конструкций, а также рекламных конструкций с истекшими сроками разрешений. С начала 2018 года демонтировано одна тысяча семьдесят четыре рекламных и информационных конструкции, из них в августе – 147.
Также он отметил, что за август текущего года демонтировали четыре неправомерно размещенных нестационарных торговых объекта (НТО). Всего с начала 2018 года провели демонтаж 17 незаконных НТО.
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