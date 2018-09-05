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Рейды по выявлению нетрезвых водителей будут проводить в Красногорске до конца сентября
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Сентября 2018, 18:59
Как сообщает пресс-службы 11-го батальона 1-го полка ДПС (Северный), что в сентябре будут проходить массовые проверки водителей на трезвость на дорогах Красногорска, также запланированы рейды, которые направлены на пресечение нарушений правил перевозки детей.
Также в сообщение отмечается, что инспекторы будут проводить рейды, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения, в следующие числа сентября: 7, 14, 15, 21, 22, 28 и 29.
На территории городского округа Красногорск 11-й батальон 1-го полка ДПС (Северный) контролирует ряд автомобильных дорог, в том числе часть Волоколамского, Ильинского шоссе и автомагистрали М-9 «Балтия».
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